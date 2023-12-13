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Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову

11.53 Четверг, 14 декабря 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Около 70 депутатов из разных регионов РФ публично обратились к властям с требованием срочно оказать медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, а также провести надзорную проверку.

Горинов, осужденный в июле прошлого года на семь лет по статье о «военных фейках», находится в ИК во Владимирской области. У него серьезные проблемы со здоровьем, однако, как говорят его коллеги, он не получает необходимое лечение.

«Российские депутаты обратились к президенту, Генпрокурору и Совету по правам человека РФ о необходимости экстренного вмешательства для спасения Алексея Горинова. Муниципальный депутат, отбывающий наказание в "Исправительной колонии № 2" УФСИН по Владимирской области, имеет тяжелое хроническое заболевание легких», — написал депутат Мосгордумы Евгений Ступин*.

По его информации, Горинов заболел левосторонней плевропневмонией практически сразу при поступлении в ИК-2 в ноябре 2022 года. Позже его перевели ИК-3 по Владимирской области, где он проходил лечение в течение двух месяцев.

«С конца августа по начало октября 2023 года Горинов 48 дней подряд содержался в штрафном изоляторе ИК-2, постоянно жалуясь на нечеловеческие условия содержания, холод и сырость. Затем, будучи два месяца в СИЗО-1 г. Владимира, он получал медицинскую помощь и ему по рекомендации врача были переданы необходимые лекарственные препараты. По возвращении в ИК-2 города Покрова все лекарства у него отобрали и стали выводить на обязательные работы по чистке снега», — пишет Ступин*.

В начале декабря Горинов жаловался своему адвокату на температуру, слабость, озноб, а также на то, что помощь ему «оказали лишь парацетамолом». «8 декабря адвокат нашёл Алексея в очень плохом состоянии: цвет кожных покровов синий, сил, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал», — пишет Ступин*.

Оперативные сотрудники при этом заявили адвокату, что «вся необходимая помощь оказывается».

Депутат утверждает, что тяжело больной Горинов находится «фактически на грани жизни и смерти».

«Мы, российские депутаты, представляющие граждан из разных регионов и городов нашей страны, требуем: срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию, дать указания оказать медицинскую помощь Горинову А. А., госпитализировав его в городскую больницу, для полноценного обследования и лечения», — говорится в опубликованном обращении.

Также депутаты требуют провести публичную надзорную проверку сложившейся ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Обращение подписали почти семь десятков депутатов из Москвы, Санкт-Петербурга, ЯНАО, Краснодарского края, Новосибирской области, Марий Эл и других регионов РФ.

Кроме того, Ступин* направил депутатские запросы прокурору Владимирской области, руководителю управления ФСИН и уполномоченному по правам человека с просьбой провести проверку содержания Алексея Горинова.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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