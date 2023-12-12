Возрастное ограничение 18+
В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге задержан экс-начальник регионального Управления по вопросам миграции.
Месяц назад он уволился из органов внутренних дел на фоне громкого уголовного дела о незаконной миграции. Речь о нелегальном учете 100 тысяч иностранцев.
По данным главка полиции, преступную группу выявили прошлой осенью. «Злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Таким образом, по оперативным данным, на миграционный учет незаконно было поставлено свыше 100 тысяч иностранных граждан», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
В фальшивых документах в качестве принимающей стороны указывали организации Петербурга, которые якобы оказывали услуги по временному размещению мигрантов.
Несколько дней назад оперативники установили, что к делу причастен бывший начальник регионального Управления по вопросам миграции, «который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию».
«В отношении бывшего руководителя миграционной службы возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — добавили в главке.
Сегодня, 13 декабря, бывший сотрудник был задержан оперативниками.
Месяц назад он уволился из органов внутренних дел на фоне громкого уголовного дела о незаконной миграции. Речь о нелегальном учете 100 тысяч иностранцев.
По данным главка полиции, преступную группу выявили прошлой осенью. «Злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Таким образом, по оперативным данным, на миграционный учет незаконно было поставлено свыше 100 тысяч иностранных граждан», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
В фальшивых документах в качестве принимающей стороны указывали организации Петербурга, которые якобы оказывали услуги по временному размещению мигрантов.
Несколько дней назад оперативники установили, что к делу причастен бывший начальник регионального Управления по вопросам миграции, «который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию».
«В отношении бывшего руководителя миграционной службы возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — добавили в главке.
Сегодня, 13 декабря, бывший сотрудник был задержан оперативниками.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Силовики брали анализ ДНК и вручали повестки в военкомат иностранцам в ТЦ Екатеринбурга
12 декабря 2023
12 декабря 2023
В уральской столице накрыли салон интимных услуг
09 декабря 2023
09 декабря 2023
Задержан напавший на берёзовский алкомаркет грабитель с ножом
07 декабря 2023
07 декабря 2023