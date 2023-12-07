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В Красноярске бывший депутат получил 12 лет колонии за организацию убийства
Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю
Бывший депутат, красноярский бизнесмен получил 12 лет строгого режима за организацию убийства криминального авторитета, которое произошло в 1998 году.
С учетом ранее вынесенных приговоров срок составил 20 лет колонии.
«В Красноярске вынесен приговор Анатолию Быкову за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета в 1998 году <...> с 01 января по 18 июня 1998 года Быков, действуя из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире, дал поручение лидеру подчиненной организованной преступной группы совершить убийство своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Три участника организованной группы использовали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Они несколько дней выслеживали жертву. «После чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова города Красноярска двое мужчин произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего», — сообщили в ведомстве.
За убийство Филиппова суд приговорил Быкова к 12 годам колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров ему окончательно назначено наказание в виде 20 лет в колонии строгого режима (ранее он был признан виновным в организации убийства двух человек, а также в подстрекательстве к убийству по найму еще одного человека).
Кроме того, в пользу дочери потерпевшего взыскано 7 миллионов рублей. В отношении других участников убийства судом в 2015 году вынесены обвинительные приговоры, добавили в СК.
Быков в 90-е годы возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, также он был депутатом законодательного собрания Красноярского края в 1997—2016 годах.
С учетом ранее вынесенных приговоров срок составил 20 лет колонии.
«В Красноярске вынесен приговор Анатолию Быкову за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета в 1998 году <...> с 01 января по 18 июня 1998 года Быков, действуя из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире, дал поручение лидеру подчиненной организованной преступной группы совершить убийство своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Три участника организованной группы использовали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Они несколько дней выслеживали жертву. «После чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова города Красноярска двое мужчин произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего», — сообщили в ведомстве.
За убийство Филиппова суд приговорил Быкова к 12 годам колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров ему окончательно назначено наказание в виде 20 лет в колонии строгого режима (ранее он был признан виновным в организации убийства двух человек, а также в подстрекательстве к убийству по найму еще одного человека).
Кроме того, в пользу дочери потерпевшего взыскано 7 миллионов рублей. В отношении других участников убийства судом в 2015 году вынесены обвинительные приговоры, добавили в СК.
Быков в 90-е годы возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, также он был депутатом законодательного собрания Красноярского края в 1997—2016 годах.
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