Возрастное ограничение 18+
Главврач больницы в Мариинске попросила освободить травматологов из-под ареста из-за дефицита кадров
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Кемеровской области главврач больницы обратилась в суд с просьбой освободить из-под ареста двух врачей.
Причиной для такого обращения стал «острый кадровый дефицит», следует из документа, опубликованного Мариинским городским судом.
Ранее два травматолога-ортопеда, один из которых возглавляет травматологическое отделение, были заключены под стражу по делу о взятках (статьи 290 и 291 УК — «Получение взятки» и «Дача взятки»). Подробности дела не приводятся. Накануне суд продлил им арест до середины января.
В связи с этим главврач ГБУ «Мариинская городская больница имени В.М.Богониса», где работают оба фигуранта, направила в суд внепроцессуальные обращения, в которых просит изменить меру пресечения для травматологов из-за острой нехватки врачей.
«Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух врачей по уголовному делу, не связанному с непосредственным оказанием травматологической помощи населению, вызвало острый кадровый дефицит врачей данной специальности в учреждении и резко снизило доступность чрезвычайно важного направления оказания экстренной и неотложной помощи», — говорится в ходатайстве главврача.
В обращении указано, что уже два месяца в круглосуточном стационаре по травматологическому профилю дежурят только два медработника, что влечет «колоссальные трудовые нагрузки».
«Учреждение остро нуждается во врачах-травматологах-ортопедах и ходатайствует об изменении меры пресечения <...> на иную, не связанную с изоляцией от общества, обеспечивающую возможность выполнения им трудовых обязанностей по оказанию медицинской помощи», – говорится в двух обращениях (по одному на каждого фигуранта).
Документ был передан в суд через адвокатов. Каким образом и когда будет рассмотрено ходатайство главврача, не сообщается.
Причиной для такого обращения стал «острый кадровый дефицит», следует из документа, опубликованного Мариинским городским судом.
Ранее два травматолога-ортопеда, один из которых возглавляет травматологическое отделение, были заключены под стражу по делу о взятках (статьи 290 и 291 УК — «Получение взятки» и «Дача взятки»). Подробности дела не приводятся. Накануне суд продлил им арест до середины января.
В связи с этим главврач ГБУ «Мариинская городская больница имени В.М.Богониса», где работают оба фигуранта, направила в суд внепроцессуальные обращения, в которых просит изменить меру пресечения для травматологов из-за острой нехватки врачей.
«Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух врачей по уголовному делу, не связанному с непосредственным оказанием травматологической помощи населению, вызвало острый кадровый дефицит врачей данной специальности в учреждении и резко снизило доступность чрезвычайно важного направления оказания экстренной и неотложной помощи», — говорится в ходатайстве главврача.
В обращении указано, что уже два месяца в круглосуточном стационаре по травматологическому профилю дежурят только два медработника, что влечет «колоссальные трудовые нагрузки».
«Учреждение остро нуждается во врачах-травматологах-ортопедах и ходатайствует об изменении меры пресечения <...> на иную, не связанную с изоляцией от общества, обеспечивающую возможность выполнения им трудовых обязанностей по оказанию медицинской помощи», – говорится в двух обращениях (по одному на каждого фигуранта).
Документ был передан в суд через адвокатов. Каким образом и когда будет рассмотрено ходатайство главврача, не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Серове будут судить двух мужчин за наркотики и убийство собаки
04 декабря 2023
04 декабря 2023
Стрелявшего в студента УрФУ гопника временно арестовали
03 декабря 2023
03 декабря 2023