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Главврач больницы в Мариинске попросила освободить травматологов из-под ареста из-за дефицита кадров

17.12 Пятница, 8 декабря 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Кемеровской области главврач больницы обратилась в суд с просьбой освободить из-под ареста двух врачей.

Причиной для такого обращения стал «острый кадровый дефицит», следует из документа, опубликованного Мариинским городским судом.

Ранее два травматолога-ортопеда, один из которых возглавляет травматологическое отделение, были заключены под стражу по делу о взятках (статьи 290 и 291 УК — «Получение взятки» и «Дача взятки»). Подробности дела не приводятся. Накануне суд продлил им арест до середины января.

В связи с этим главврач ГБУ «Мариинская городская больница имени В.М.Богониса», где работают оба фигуранта, направила в суд внепроцессуальные обращения, в которых просит изменить меру пресечения для травматологов из-за острой нехватки врачей.

«Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух врачей по уголовному делу, не связанному с непосредственным оказанием травматологической помощи населению, вызвало острый кадровый дефицит врачей данной специальности в учреждении и резко снизило доступность чрезвычайно важного направления оказания экстренной и неотложной помощи», — говорится в ходатайстве главврача.

В обращении указано, что уже два месяца в круглосуточном стационаре по травматологическому профилю дежурят только два медработника, что влечет «колоссальные трудовые нагрузки».

«Учреждение остро нуждается во врачах-травматологах-ортопедах и ходатайствует об изменении меры пресечения <...> на иную, не связанную с изоляцией от общества, обеспечивающую возможность выполнения им трудовых обязанностей по оказанию медицинской помощи», – говорится в двух обращениях (по одному на каждого фигуранта).

Документ был передан в суд через адвокатов. Каким образом и когда будет рассмотрено ходатайство главврача, не сообщается.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
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