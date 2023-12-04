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В ГД в I чтении приняли законопроект о «наливайках» в жилых домах
Фото: Duma.gov.ru / CC BY
В ГД в I чтении приняли законопроект по борьбе с так называемыми «наливайками».
Документ предполагает, что регионы смогут ограничивать розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
«Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее», — сообщили в ГД.
Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольной продукции наименования, «вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения», приписывать особые свойства (в том числе лечебные), которыми такая продукция не обладает. Также запрещается использовать в наименованиях названия продуктов, которые не входят в состав.
«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», — сказал спикер ГД Володин.
Документ предполагает, что регионы смогут ограничивать розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
«Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее», — сообщили в ГД.
Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольной продукции наименования, «вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения», приписывать особые свойства (в том числе лечебные), которыми такая продукция не обладает. Также запрещается использовать в наименованиях названия продуктов, которые не входят в состав.
«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», — сказал спикер ГД Володин.
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