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МВД: в Красноярском крае сильный ветер опрокинул междугородний автобус «Хайгер»
Фото: телеграм-канал МВД Красноярского края
В Красноярском крае сильный боковой ветер опрокинул междугородний автобус «Хайгер» с пассажирами.
За медицинской помощью на данный момент никто не обратился, сообщили в региональном главке МВД.
«По предварительной информации, сегодня на 2 км автодороги Шарыпово–Назарово, около 13 ч. 30 мин., в результате сильного бокового ветра междугородний автобус "Хайгер" под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок», — сообщили в ведомстве.
Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск.
В момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров.
За медицинской помощью на данный момент никто не обратился, сообщили в региональном главке МВД.
«По предварительной информации, сегодня на 2 км автодороги Шарыпово–Назарово, около 13 ч. 30 мин., в результате сильного бокового ветра междугородний автобус "Хайгер" под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок», — сообщили в ведомстве.
Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск.
В момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров.
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