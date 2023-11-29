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Спасатели эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве
Фото: МЧС России
Спасатели эвакуировали 350 человек из-за крупного пожара на рынке «Садовод» в Москве, сообщили в МЧС.
«Площадь пожара — 350 квадратных метров. К месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме», — сообщили в министерстве.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.
По уточненной информации, на рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. «Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов», — добавили в МЧС.
Пожар тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе применяются подъемные механизмы.
О пострадавших официально не сообщается. В СМИ появилась информация, что пострадали два человека.
«Площадь пожара — 350 квадратных метров. К месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме», — сообщили в министерстве.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.
По уточненной информации, на рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. «Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов», — добавили в МЧС.
Пожар тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе применяются подъемные механизмы.
О пострадавших официально не сообщается. В СМИ появилась информация, что пострадали два человека.
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