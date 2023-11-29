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В Бурятии осужден экс-директор «Водоканала», который заставлял подчиненных трудиться на участке жены
Фото: Вечерние Ведомости
В Бурятии бывший директор МУП «Водоканал» получил шесть лет по делу о превышении полномочий и растрате.
По данным СК, экс-директор заставлял своих подчиненных трудиться на земельном участке жены, похищал служебное топливо и занижал показатели по вредным сбросам.
«С ноября 2018 по июль 2020 года директор предприятия <...> заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу, отрывая их от исполнения прямых обязанностей в организации», — сообщили в СК по региону.
Также бывший директор в течение пяти лет «систематически» похищал топливо, которое было предназначенного для заправки служебных машин МУПа, и дважды ремонтировал свой личный автомобиль марки «Ниссан Патрол» за счет средств возглавляемого предприятия, добавили в СК.
«Кроме этого директор в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие», — добавили в ведомстве.
В результате по трем статьям УК бывший глава «Водоканала» получил шесть лет колонии общего режима со штрафом 310 тысяч рублей.
По данным СК, экс-директор заставлял своих подчиненных трудиться на земельном участке жены, похищал служебное топливо и занижал показатели по вредным сбросам.
«С ноября 2018 по июль 2020 года директор предприятия <...> заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу, отрывая их от исполнения прямых обязанностей в организации», — сообщили в СК по региону.
Также бывший директор в течение пяти лет «систематически» похищал топливо, которое было предназначенного для заправки служебных машин МУПа, и дважды ремонтировал свой личный автомобиль марки «Ниссан Патрол» за счет средств возглавляемого предприятия, добавили в СК.
«Кроме этого директор в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие», — добавили в ведомстве.
В результате по трем статьям УК бывший глава «Водоканала» получил шесть лет колонии общего режима со штрафом 310 тысяч рублей.
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