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Заксобрание Пермского края лишило полномочий депутата Лисняка за прогулы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Заксобрание Пермского края в четверг проголосовало за досрочное прекращение полномочий депутата Ильи Лисняка («Справедливая Россия — За правду»).
Поводом стали пропуски заседаний и недекларирование части доходов. Как следует из трансляции пленарного заседания, инициативу поддержал 41 депутат, четверо воздержались, против выступил один парламентарий.
Сам депутат назвал это решение ожидаемым. По его мнению, оно является «политически мотивированным» и связано с антикоррупционными расследованиями. Кроме того, он в целом раскритиковал работу Заксобрания региона и ограниченные полномочия регионального депутата.
«В первую очередь, поздравляю себя с освобождением от давно утратившей свой смысл регалии. За последние годы значимость депутатского мандата нивелирована примерно до нуля, причём наименьший вес имеет именно статус регионального парламентария», — написал теперь уже бывший депутат в телеграм-канале.
По его мнению, у региональных депутатов «нет ни функциональных преимуществ в сравнении с обычными общественниками и политиками, ни возможности реально продвигать полезные законы».
«И журналисты, и в целом жители Пермского края могли заметить разницу между Заксобраниями прошлых лет и двумя последними созывами. Бурные обсуждения законопроектов сменились молчаливым нажатием кнопок, изредка что-то сказать позволяет себе лишь малочисленная оппозиция. Вместо двух дней детальной проработки повестки каждое заседание теперь "пролетает" за два-три часа», — отметил Лисняк.
Он добавил, что оппозиционных голосов в Заксобрании «чисто технически не хватает для отклонения людоедских инициатив».
По словам Лисняка, он не получал зарплату в качестве депутата и работал на общественных началах.
Добавим, что парламентарий в апреле этого года покинул РФ на фоне возбужденного уголовного дела о вымогательстве и был объявлен в федеральный розыск, пишет «Коммерсант». По информации издания, депутат просил дать ему возможность участвовать в заседаниях удаленно по видеосвязи, но коллеги депутаты, как сообщается, ему отказали.
Бывший депутат после лишения полномочий заявил, что продолжит «публиковать антикоррупционные расследования».
Добавим, что 32-летний политик был избран депутатом Заксобрания Пермского края IV созыва в сентябре 2021 года.
Поводом стали пропуски заседаний и недекларирование части доходов. Как следует из трансляции пленарного заседания, инициативу поддержал 41 депутат, четверо воздержались, против выступил один парламентарий.
Сам депутат назвал это решение ожидаемым. По его мнению, оно является «политически мотивированным» и связано с антикоррупционными расследованиями. Кроме того, он в целом раскритиковал работу Заксобрания региона и ограниченные полномочия регионального депутата.
«В первую очередь, поздравляю себя с освобождением от давно утратившей свой смысл регалии. За последние годы значимость депутатского мандата нивелирована примерно до нуля, причём наименьший вес имеет именно статус регионального парламентария», — написал теперь уже бывший депутат в телеграм-канале.
По его мнению, у региональных депутатов «нет ни функциональных преимуществ в сравнении с обычными общественниками и политиками, ни возможности реально продвигать полезные законы».
«И журналисты, и в целом жители Пермского края могли заметить разницу между Заксобраниями прошлых лет и двумя последними созывами. Бурные обсуждения законопроектов сменились молчаливым нажатием кнопок, изредка что-то сказать позволяет себе лишь малочисленная оппозиция. Вместо двух дней детальной проработки повестки каждое заседание теперь "пролетает" за два-три часа», — отметил Лисняк.
Он добавил, что оппозиционных голосов в Заксобрании «чисто технически не хватает для отклонения людоедских инициатив».
По словам Лисняка, он не получал зарплату в качестве депутата и работал на общественных началах.
Добавим, что парламентарий в апреле этого года покинул РФ на фоне возбужденного уголовного дела о вымогательстве и был объявлен в федеральный розыск, пишет «Коммерсант». По информации издания, депутат просил дать ему возможность участвовать в заседаниях удаленно по видеосвязи, но коллеги депутаты, как сообщается, ему отказали.
Бывший депутат после лишения полномочий заявил, что продолжит «публиковать антикоррупционные расследования».
Добавим, что 32-летний политик был избран депутатом Заксобрания Пермского края IV созыва в сентябре 2021 года.
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