Возрастное ограничение 18+

В ГД внесли законопроект об обязательной маркировке, которая предупреждает о вреде энергетиков

12.37 Четверг, 30 ноября 2023
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке на банках энергетических напитков.

Такие надписи должны предупреждать о вреде чрезмерного употребления напитка и опасности сочетания с алкоголем, считают авторы законопроекта.

«Многими специалистами доказано, что чрезмерное употребление энергетиков пагубно влияет на здоровье человека. Регулярное их употребление вызывает зависимость, а также истощение нервной системы. Энергетики наряду с алкоголем, табаком и наркотиками являются крайне опасным для здоровья увлечением», — пишут авторы инициативы в пояснении к документу.

Авторы полагают, что «многих увлекает сочетание энергетика и алкоголя, поскольку это усиливает и продлевает чувство опьянения». «При этом алкоголь, усиливая действие кофеина, повышает риск развития осложнений, связанных с приемом даже небольших доз энергетиков», — следует из пояснения.

В связи с тем, что на федеральном уровне нет ограничений на продажу энергетиков, авторы проекта считают, что требования к маркировке таких напитков «в целях сохранения здоровья подрастающего поколения должны быть ужесточены и дополнены информацией о вреде их чрезмерного потребления для здоровья, а также опасностью их потребления совместно с алкоголем».

«Потребительская тара тонизирующих (энергетических) напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью "Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью. Опасно употребление вместе с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией", которая наносится легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера и занимает не менее 15 процентов площади потребительской тары», — следует из документа.

Авторы считают, что это позволит потребителям «осознанно принимать решение о покупке данного напитка».

Добавим, что законопроект внесли депутаты ГД Я.Е.Нилов, В.А.Даванков, Н.А.Останина, А.Н.Диденко, Д.А.Свищев, Я.В.Лантратова, В.А.Кошелев, К.М.Панеш, Б.С.Хамзаев, В.В.Сипягин, А.А.Ющенко, а также сенатор Е.В.Афанасьева.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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