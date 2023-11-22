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Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.
Дипломат, обладатель Нобелевской премии мира скончался в своем доме в Коннектикуте, пишет Reuters со ссылкой на заявление консалтинговой фирмы Kissinger Associates Inc.
В заявлении говорится, что после частной семейной службы состоится публичная поминальная служба в Нью-Йорке.
Киссинджер вел активную деятельность и после своего столетия: он посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях руководства и «давал показания перед сенатским комитетом о ядерной угрозе, исходящей от Северной Кореи», пишет издание. В июле 2023 года он «совершил неожиданный визит в Пекин», чтобы встретиться с Си Цзиньпином.
Дипломат, обладатель Нобелевской премии мира скончался в своем доме в Коннектикуте, пишет Reuters со ссылкой на заявление консалтинговой фирмы Kissinger Associates Inc.
В заявлении говорится, что после частной семейной службы состоится публичная поминальная служба в Нью-Йорке.
Киссинджер вел активную деятельность и после своего столетия: он посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях руководства и «давал показания перед сенатским комитетом о ядерной угрозе, исходящей от Северной Кореи», пишет издание. В июле 2023 года он «совершил неожиданный визит в Пекин», чтобы встретиться с Си Цзиньпином.
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