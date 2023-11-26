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СК: в Москве задержан мужчина, который готовил теракт на железнодорожной станции
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Москве взят под стражу мужчина, которого заподозрили в подготовке теракта на железнодорожной станции.
Об этом сообщает столичное управление СК.
В ведомстве заявили, что подозреваемый мужчина 1983 года рождения получил от некоего неустановленного соучастника задание — устроить подрыв одной из цистерн на железнодорожной станции. За это якобы предполагалось денежное вознаграждение.
«Подозреваемый прибыл на участок местности, расположенный в одном из лесопарков в городе Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства. После чего фигурант <...> забрал из заранее обозначенного ему места детонатор <...> Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России», — говорится в релизе СК по Москве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства).
Фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом сообщает столичное управление СК.
В ведомстве заявили, что подозреваемый мужчина 1983 года рождения получил от некоего неустановленного соучастника задание — устроить подрыв одной из цистерн на железнодорожной станции. За это якобы предполагалось денежное вознаграждение.
«Подозреваемый прибыл на участок местности, расположенный в одном из лесопарков в городе Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства. После чего фигурант <...> забрал из заранее обозначенного ему места детонатор <...> Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России», — говорится в релизе СК по Москве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства).
Фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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