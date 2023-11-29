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В МВД хотят ввести «соглашение о лояльности» для иностранцев при въезде в РФ
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В МВД РФ предложили ввести понятие «соглашение о лояльности» для иностранцев при въезде в Россию.
Это подразумевает согласие на соблюдение ряда ограничений и запретов. Речь в том числе о «дискредитации государственной политики РФ», «отрицании традиционных семейных ценностей», «искажении истории» и т.п.
«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Так, и иностранному гражданину, который въезжает в Россию, в период пребывания или проживания в стране предлагается запретить:
- «препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц»;
- «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»;
- действия, «направленные на побуждение к принятию, изменению, отмене законов»;
- небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ;
- проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России.
В МВД сообщили, что документ еще обсуждается. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников уточнил, что законопроект «находится в высокой степени готовности», пишет «Интерфакс». По словам депутата, работа по проекту ведется совместно комитетом Госдумы, администрацией президента, правительством РФ и МВД.
Это подразумевает согласие на соблюдение ряда ограничений и запретов. Речь в том числе о «дискредитации государственной политики РФ», «отрицании традиционных семейных ценностей», «искажении истории» и т.п.
«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Так, и иностранному гражданину, который въезжает в Россию, в период пребывания или проживания в стране предлагается запретить:
- «препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц»;
- «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»;
- действия, «направленные на побуждение к принятию, изменению, отмене законов»;
- небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ;
- проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России.
В МВД сообщили, что документ еще обсуждается. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников уточнил, что законопроект «находится в высокой степени готовности», пишет «Интерфакс». По словам депутата, работа по проекту ведется совместно комитетом Госдумы, администрацией президента, правительством РФ и МВД.
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