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Волгоградская областная дума подготовила поправки о переименовании Волгограда
Фото: Вечерние Ведомости
Волгоградская областная дума подготовила поправки, которые уточняют механизм переименования Волгограда через референдум.
В проекте документа, который опубликован на сайте регионального парламента, отмечается, что в случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, дума в течение пяти дней должна разместить соответствующее постановление с информацией «о возможности реализации инициативы проведения областного референдума», следует из документа.
Уточняется, что предложение о переименовании будет считаться поддержанным, если за него проголосуют более половины участников референдума.
Напомним, в марте 2023 года в городе начали проводить опросы о возможном переименовании города в Сталинград. Это вызвало бурное обсуждение и споры. Опросы на время приостановили. Однако местные власти заявили, что такие опросы продолжат в следующем году.
В проекте документа, который опубликован на сайте регионального парламента, отмечается, что в случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, дума в течение пяти дней должна разместить соответствующее постановление с информацией «о возможности реализации инициативы проведения областного референдума», следует из документа.
Уточняется, что предложение о переименовании будет считаться поддержанным, если за него проголосуют более половины участников референдума.
Напомним, в марте 2023 года в городе начали проводить опросы о возможном переименовании города в Сталинград. Это вызвало бурное обсуждение и споры. Опросы на время приостановили. Однако местные власти заявили, что такие опросы продолжат в следующем году.
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