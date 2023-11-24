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Волгоградская областная дума подготовила поправки о переименовании Волгограда

13.17 Среда, 29 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Волгоградская областная дума подготовила поправки, которые уточняют механизм переименования Волгограда через референдум.

В проекте документа, который опубликован на сайте регионального парламента, отмечается, что в случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, дума в течение пяти дней должна разместить соответствующее постановление с информацией «о возможности реализации инициативы проведения областного референдума», следует из документа.

Уточняется, что предложение о переименовании будет считаться поддержанным, если за него проголосуют более половины участников референдума.

Напомним, в марте 2023 года в городе начали проводить опросы о возможном переименовании города в Сталинград. Это вызвало бурное обсуждение и споры. Опросы на время приостановили. Однако местные власти заявили, что такие опросы продолжат в следующем году.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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