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В Киргизии в I чтении приняли законопроект об изменении лучей солнца на государственном флаге
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении госсимволов. Речь о государственном флаге, а точнее — о форме лучей солнца на нем.
«Предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму четко напоминающую лучи солнца», — сообщили в парламенте.
Там добавили, что проект закона «направлен на совершенствование» флага.
Отмечается, что для разработки нового эскиза лучей солнца авторами «были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы». При этом изменение флага Кыргызстана не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета, утверждают в парламенте.
Между тем, некоторые депутаты выступили против изменений. Так, парламентарии задались вопросом, нужно ли будет менять паспорт, автомобильные номерные знаки с изменением флага.
Напомним, в конце октября в парламенте Кыргызстана разгорелся спор о том, как на государственном флаге выглядят лучи солнца и тюндюк (центральная часть купола юрты в виде деревянной конструкции). Часть депутатов считает, что флаг страны нужно поменять, так как «возникают разные интерпретации» (например, звучали мнения о том, что «изображение похоже на цветок подсолнуха либо оборку юрты», при этом «если выпрямить лучи солнца, то на флаге будет лопух»). Другие утверждают, что внешний вид флага — это не первостепенная проблема страны.
Для решения вопроса было предложено провести голосование среди жителей, однако эту идею, судя по всему, не поддержали.
Государственный флаг Кыргызстана был утвержден в марте 1992 года. Считается, что сорок лучей, подобных языкам пламени, символизируют воссоединенные в народ сорок племён. Тюндюк, как элемент жилища, также символизирует единство всех народностей, проживающих в стране.
«Предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму четко напоминающую лучи солнца», — сообщили в парламенте.
Там добавили, что проект закона «направлен на совершенствование» флага.
Отмечается, что для разработки нового эскиза лучей солнца авторами «были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы». При этом изменение флага Кыргызстана не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета, утверждают в парламенте.
Между тем, некоторые депутаты выступили против изменений. Так, парламентарии задались вопросом, нужно ли будет менять паспорт, автомобильные номерные знаки с изменением флага.
Напомним, в конце октября в парламенте Кыргызстана разгорелся спор о том, как на государственном флаге выглядят лучи солнца и тюндюк (центральная часть купола юрты в виде деревянной конструкции). Часть депутатов считает, что флаг страны нужно поменять, так как «возникают разные интерпретации» (например, звучали мнения о том, что «изображение похоже на цветок подсолнуха либо оборку юрты», при этом «если выпрямить лучи солнца, то на флаге будет лопух»). Другие утверждают, что внешний вид флага — это не первостепенная проблема страны.
Для решения вопроса было предложено провести голосование среди жителей, однако эту идею, судя по всему, не поддержали.
Государственный флаг Кыргызстана был утвержден в марте 1992 года. Считается, что сорок лучей, подобных языкам пламени, символизируют воссоединенные в народ сорок племён. Тюндюк, как элемент жилища, также символизирует единство всех народностей, проживающих в стране.
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