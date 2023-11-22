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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Подмосковье сбит беспилотник, летевший в направлении Москвы.
Об этом сообщил мэр столицы Собянин.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.
В Минобороны уточнили, что беспилотник был уничтожен 29 ноября в 07.30 мск дежурными силами ПВО.
Об этом сообщил мэр столицы Собянин.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.
В Минобороны уточнили, что беспилотник был уничтожен 29 ноября в 07.30 мск дежурными силами ПВО.
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