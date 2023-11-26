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Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
Фото: Вечерние Ведомости
Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии.
Ее судили по статье о вымогательстве. Напомним, обвинение просило для журналистки 14 лет.
«27 ноября Басманный районный суд города Москвы провозгласил приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки". А.В. Баязитова и О.Б. Архарова признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)», — сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
Журналистке Баязитовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Медиаменеджеру Ольге Архаровой — лишение свободы на четыре года шесть месяцев в колонии общего режима, гособвинение ранее запрашивало для нее 13 лет.
Напомним, Баязитову и Архарову обвиняли в вымогательстве денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка», речь о так называемом «блоке на негатив» в телеграм-канале. Обе не признали вину, сообщают СМИ из зала суда.
Адвокат Архаровой заявила РИА Новости, что потерпевший просил суд не лишать фигуранток свободы. Напомним, ряд общественных деятелей и журналистов обращали внимание на то, что у Баязитовой сахарный диабет, также у нее на иждивении пожилая мать.
Добавим, что в деле была еще одна фигурантка, она пошла на сделку со следствием. Дело было выделено в отдельное производство, ранее она получила четыре года условно.
Ее судили по статье о вымогательстве. Напомним, обвинение просило для журналистки 14 лет.
«27 ноября Басманный районный суд города Москвы провозгласил приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки". А.В. Баязитова и О.Б. Архарова признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)», — сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
Журналистке Баязитовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Медиаменеджеру Ольге Архаровой — лишение свободы на четыре года шесть месяцев в колонии общего режима, гособвинение ранее запрашивало для нее 13 лет.
Напомним, Баязитову и Архарову обвиняли в вымогательстве денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка», речь о так называемом «блоке на негатив» в телеграм-канале. Обе не признали вину, сообщают СМИ из зала суда.
Адвокат Архаровой заявила РИА Новости, что потерпевший просил суд не лишать фигуранток свободы. Напомним, ряд общественных деятелей и журналистов обращали внимание на то, что у Баязитовой сахарный диабет, также у нее на иждивении пожилая мать.
Добавим, что в деле была еще одна фигурантка, она пошла на сделку со следствием. Дело было выделено в отдельное производство, ранее она получила четыре года условно.
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