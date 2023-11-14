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В Дагестане задержан директор кадетского корпуса, генерал-майор подозревается в хищении
Фото: Вечерние Ведомости
В Дагестане задержан директор Дербентского кадетского корпуса (школы-интерната).
Генерал-майор подозревается в хищении денег, которые родители в течение года платили за обучение детей, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь о сумме в 4,1 миллиона рублей. По версии следствия, генерал-майор предоставил в администрацию города отчет о поступлении 340 тысяч рублей, а более 3,8 миллиона присвоил себе.
Кроме того, директора заподозрили в том, что он похитил 300 тысяч рублей, которые были начислены фиктивно принятым на работу сотрудникам.
Уголовное дело возбуждено по статьям о служебном подлоге, мошенничестве, присвоении и растрате.
Генерал-майор подозревается в хищении денег, которые родители в течение года платили за обучение детей, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь о сумме в 4,1 миллиона рублей. По версии следствия, генерал-майор предоставил в администрацию города отчет о поступлении 340 тысяч рублей, а более 3,8 миллиона присвоил себе.
Кроме того, директора заподозрили в том, что он похитил 300 тысяч рублей, которые были начислены фиктивно принятым на работу сотрудникам.
Уголовное дело возбуждено по статьям о служебном подлоге, мошенничестве, присвоении и растрате.
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