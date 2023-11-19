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В «Руспродсоюзе» объяснили, почему в России подорожал хлеб
Фото: Вечерние Ведомости
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли на пять процентов.
Так, в ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Руспродсоюза» (Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров).
При этом за последний месяц рост цен на пшеничный хлеб составил 1,3%.
Цены на ржаной хлеб также выросли — за год рост составил 5,7% (с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг), за месяц цены выросли на 1,5%.
В «Руспродсоюзе» объяснили подорожание ростом себестоимости. По данным ассоциации, выросли затраты на логистику (с начала года на 35% выросли тарифы транспортных компаний), подорожали сервисное обслуживание оборудования и запчасти. Также в отрасли утверждают, что увеличились зарплаты. Сообщается, что расходы на персонал для предприятий выросли на 25–30%.
Так, в ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Руспродсоюза» (Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров).
При этом за последний месяц рост цен на пшеничный хлеб составил 1,3%.
Цены на ржаной хлеб также выросли — за год рост составил 5,7% (с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг), за месяц цены выросли на 1,5%.
В «Руспродсоюзе» объяснили подорожание ростом себестоимости. По данным ассоциации, выросли затраты на логистику (с начала года на 35% выросли тарифы транспортных компаний), подорожали сервисное обслуживание оборудования и запчасти. Также в отрасли утверждают, что увеличились зарплаты. Сообщается, что расходы на персонал для предприятий выросли на 25–30%.
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