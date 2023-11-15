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На Кубани из-за сильного ливня подтопило более 90 дворов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Кубани из-за сильного ливня подтопило более 90 дворов, сообщили в МЧС по региону. В регионе действуют два штормовых предупреждения.
«В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление в 3 муниципальных образованиях — Анапе, Кореновском и Славянском районах. Подтопленными оказались 91 придомовая территория, в том числе в 7 домовладений зашла вода. Работает водооткачивающая техника», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сегодня ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах — сильные осадки в виде дождя в сочетании с грозой и ветром с порывами 20 м/с. На реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды.
Кроме того, на территории Краснодарского края, исключая Черноморское побережье, ожидается «сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения».
«В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление в 3 муниципальных образованиях — Анапе, Кореновском и Славянском районах. Подтопленными оказались 91 придомовая территория, в том числе в 7 домовладений зашла вода. Работает водооткачивающая техника», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сегодня ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах — сильные осадки в виде дождя в сочетании с грозой и ветром с порывами 20 м/с. На реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды.
Кроме того, на территории Краснодарского края, исключая Черноморское побережье, ожидается «сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения».
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