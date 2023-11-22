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В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на границе с Финляндией
Фото: телеграм-канал Андрея Чибиса
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на границе с Финляндией.
Об этом заявил губернатор Андрей Чибис.
Ранее финские власти объявили о том, что будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме «Райа-Йоосеппи». «Это граница с Мурманской областью (МАПП "Лотта", Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, регион принял решение ввести режим повышенной готовности, а также «ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей».
«Тем временем и на КПП "Салла" наблюдается рост количества иностранцев. Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня (22 ноября — прим. ред.) пропустили только 50. Всего 1/8 часть», — написал Чибис.
По данным финских властей, все КПП, за исключением самого северного пункта, будут закрыты в ночь на 25 ноября.
Добавим, что накануне премьер-министр Норвегии заявил, что власти страны готовы вслед за Финляндией закрыть КПП на границе с Россией.
Об этом заявил губернатор Андрей Чибис.
Ранее финские власти объявили о том, что будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме «Райа-Йоосеппи». «Это граница с Мурманской областью (МАПП "Лотта", Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, регион принял решение ввести режим повышенной готовности, а также «ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей».
«Тем временем и на КПП "Салла" наблюдается рост количества иностранцев. Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня (22 ноября — прим. ред.) пропустили только 50. Всего 1/8 часть», — написал Чибис.
По данным финских властей, все КПП, за исключением самого северного пункта, будут закрыты в ночь на 25 ноября.
Добавим, что накануне премьер-министр Норвегии заявил, что власти страны готовы вслед за Финляндией закрыть КПП на границе с Россией.
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