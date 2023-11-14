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В ФБР заявили, что взрыв на границе США и Канады не был терактом
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В ФБР сообщили о завершении расследования взрыва, который произошел накануне на Радужном мосту на границе США и Канады.
В ФБР не обнаружили на месте никаких взрывчатых веществ, связи с терроризмом не выявлено, пишет The Washington Post. Дело передано в полицейское управление, там будут расследовать случившееся как ДТП.
По предварительной информации, автомобиль на большой скорости врезался в ограждение, вылетел в зону пограничного досмотра и загорелся. Погибли два человека, которые были в машине. Пострадал сотрудник пограничной службы.
Сразу после взрыва в районе ЧП были закрыты пункты пересечения границы, местный аэропорт объявил, что временно не принимает рейсы. Власти Канады заявили о дополнительных мерах безопасности на всех пограничных пунктах.
В ФБР не обнаружили на месте никаких взрывчатых веществ, связи с терроризмом не выявлено, пишет The Washington Post. Дело передано в полицейское управление, там будут расследовать случившееся как ДТП.
По предварительной информации, автомобиль на большой скорости врезался в ограждение, вылетел в зону пограничного досмотра и загорелся. Погибли два человека, которые были в машине. Пострадал сотрудник пограничной службы.
Сразу после взрыва в районе ЧП были закрыты пункты пересечения границы, местный аэропорт объявил, что временно не принимает рейсы. Власти Канады заявили о дополнительных мерах безопасности на всех пограничных пунктах.
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