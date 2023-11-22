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В Ульяновской области столкнулись два поезда
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ульяновской области столкнулись два поезда. По информации телеграм-канала Baza, пассажирский поезд «Адлер-Пермь» с 396 пассажирами столкнулся с маневровым поездом.
«Звезда» со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает, что пострадавших «предварительно нет». Между тем, телеграм-канал 112 со ссылкой на свой источник пишет, что пострадали 25 человек.
Официальной информации о ЧП пока нет.
Обновлено. В РЖД подтвердили столкновение поездов, пострадали 25 человек. «В 14.49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщили в компании.
Схода подвижного состава нет. «По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили в РЖД.
«Звезда» со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает, что пострадавших «предварительно нет». Между тем, телеграм-канал 112 со ссылкой на свой источник пишет, что пострадали 25 человек.
Официальной информации о ЧП пока нет.
Обновлено. В РЖД подтвердили столкновение поездов, пострадали 25 человек. «В 14.49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщили в компании.
Схода подвижного состава нет. «По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили в РЖД.
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