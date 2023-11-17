Пользователи жалуются на сбой в работе ВК

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Пользователи сообщают о массовом сбое в работе социальной сети «ВКонтакте».Сайт соцсети не открывается. При попытке зайти на страницу на экране появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». Также не прогружается мобильное приложение.В ВК причину сбоя пока не называли.