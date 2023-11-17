Возрастное ограничение 18+
Пользователи жалуются на сбой в работе ВК
Фото: скрин страницы
Пользователи сообщают о массовом сбое в работе социальной сети «ВКонтакте».
Сайт соцсети не открывается. При попытке зайти на страницу на экране появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». Также не прогружается мобильное приложение.
В ВК причину сбоя пока не называли.
Сайт соцсети не открывается. При попытке зайти на страницу на экране появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». Также не прогружается мобильное приложение.
В ВК причину сбоя пока не называли.
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