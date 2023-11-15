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СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР
Фото: Вечерние Ведомости
Бывший глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко был найден мертвым в колонии.
Информация об этом появилась в телеграм-каналах во вторник, позже ее подтвердили в правоохранительных органах, пишут РИА Новости.
Максименко ранее был осужден на 13 лет по делу о коррупции. В СМИ сообщалось, что его подозревали во взятках от криминалитета.
По данным телеграм-канала SHOT, тело было найдено в помещении для хранения вещей в психиатрической больнице нижегородской колонии.
Официальных комментариев об этом пока нет.
Информация об этом появилась в телеграм-каналах во вторник, позже ее подтвердили в правоохранительных органах, пишут РИА Новости.
Максименко ранее был осужден на 13 лет по делу о коррупции. В СМИ сообщалось, что его подозревали во взятках от криминалитета.
По данным телеграм-канала SHOT, тело было найдено в помещении для хранения вещей в психиатрической больнице нижегородской колонии.
Официальных комментариев об этом пока нет.
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