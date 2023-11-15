СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Бывший глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко был найден мертвым в колонии.Информация об этом появилась в телеграм-каналах во вторник, позже ее подтвердили в правоохранительных органах, пишут РИА Новости.Максименко ранее был осужден на 13 лет по делу о коррупции. В СМИ сообщалось, что его подозревали во взятках от криминалитета.По данным телеграм-канала SHOT, тело было найдено в помещении для хранения вещей в психиатрической больнице нижегородской колонии.Официальных комментариев об этом пока нет.