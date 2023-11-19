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На Ближнем Востоке с начала эскалации погибли 50 журналистов и сотрудников СМИ
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли как минимум 50 журналистов и сотрудников СМИ.
Об этом заявил международный Комитет защиты журналистов. По данным организации, в первый же день, 7 октября, было убито шесть журналистов. Минувший месяц стал «самым смертоносным» для работников СМИ с 1992 года, когда Комитет начал собирать такие данные.
«По состоянию на 21 ноября: подтверждено, что погибли 50 журналистов и работников СМИ: 45 палестинцев, 4 израильтянина и 1 ливанец. Сообщается, что 11 журналистов получили ранения. Трое журналистов объявлены пропавшими без вести. Сообщается об аресте 18 журналистов. Многочисленные нападения, угрозы, кибератаки, цензура и убийства членов семьи», — говорится в сообщении организации.
По информации Комитета, в армии обороны Израиля заявили информационным агентствам Reuters и AFP, что «не могут гарантировать безопасность журналистов, работающих в секторе Газа».
В организации отмечают, что данные о жертвах и раненых обновляются. Напомним, месяц назад Комитет сообщал о 27 погибших журналистах в зоне конфликта.
Об этом заявил международный Комитет защиты журналистов. По данным организации, в первый же день, 7 октября, было убито шесть журналистов. Минувший месяц стал «самым смертоносным» для работников СМИ с 1992 года, когда Комитет начал собирать такие данные.
«По состоянию на 21 ноября: подтверждено, что погибли 50 журналистов и работников СМИ: 45 палестинцев, 4 израильтянина и 1 ливанец. Сообщается, что 11 журналистов получили ранения. Трое журналистов объявлены пропавшими без вести. Сообщается об аресте 18 журналистов. Многочисленные нападения, угрозы, кибератаки, цензура и убийства членов семьи», — говорится в сообщении организации.
По информации Комитета, в армии обороны Израиля заявили информационным агентствам Reuters и AFP, что «не могут гарантировать безопасность журналистов, работающих в секторе Газа».
В организации отмечают, что данные о жертвах и раненых обновляются. Напомним, месяц назад Комитет сообщал о 27 погибших журналистах в зоне конфликта.
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19 ноября 2023
19 ноября 2023