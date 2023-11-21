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Экс-гендиректора «Зимней вишни» освободили от наказания
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Экс-гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок освободили от наказания по состоянию здоровья.
Об этом сообщает ряд СМИ. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что «медицинский диагноз осужденной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы».
«Состояние самой осужденной значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — сообщили в суде.
РИА Новости со ссылкой на источник уточняют, что ее освободили еще в сентябре.
Напомним, Судденок по делу о крупном пожаре в торговом центре была осуждена в ноябре 2021 года на 13,5 лет колонии. Позже ей смягчили наказание на два месяца. Она находилась под стражей с марта 2018 года.
После пожара в ТЦ было возбуждено четыре уголовных дела. 15 фигурантов получили сроки. По информации РИА Новости, один из фигурантов, бывший начальник караула пожарной части, был осужден на пять лет за халатность, однако позже из-за болезни его отпустили под подписку о невыезде, а впоследствии суд отменил эту меру пресечения «в связи с фактическим отбытием основного наказания».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Большинство из них — дети.
Добавим, в конце октября в той же Кемеровской области был вынесен приговор одному из фигурантов дела о другой крупной трагедии. Бывший инспектор Ростехнадзора получил условный срок по делу о шахте «Листвяжной», где, напомним, в ноябре 2021 года из-за взрыва метана погиб 51 человек. Фигуранта обвинили в получении взятки.
Об этом сообщает ряд СМИ. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что «медицинский диагноз осужденной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы».
«Состояние самой осужденной значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — сообщили в суде.
РИА Новости со ссылкой на источник уточняют, что ее освободили еще в сентябре.
Напомним, Судденок по делу о крупном пожаре в торговом центре была осуждена в ноябре 2021 года на 13,5 лет колонии. Позже ей смягчили наказание на два месяца. Она находилась под стражей с марта 2018 года.
После пожара в ТЦ было возбуждено четыре уголовных дела. 15 фигурантов получили сроки. По информации РИА Новости, один из фигурантов, бывший начальник караула пожарной части, был осужден на пять лет за халатность, однако позже из-за болезни его отпустили под подписку о невыезде, а впоследствии суд отменил эту меру пресечения «в связи с фактическим отбытием основного наказания».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Большинство из них — дети.
Добавим, в конце октября в той же Кемеровской области был вынесен приговор одному из фигурантов дела о другой крупной трагедии. Бывший инспектор Ростехнадзора получил условный срок по делу о шахте «Листвяжной», где, напомним, в ноябре 2021 года из-за взрыва метана погиб 51 человек. Фигуранта обвинили в получении взятки.
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