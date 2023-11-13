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В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года колонии за взятку
Фото: Вечерние Ведомости
В Новосибирске бывший прокурор получил четыре года колонии за взятку и превышение должностных полномочий.
«Бушмакину О.В. <...> окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 450 000 рублей <...> с лишением классного чина "старший советник юстиции", с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.
Бушмакин взят под стражу в зале суда. В местных СМИ уточняют, что речь о бывшем прокуроре Дзержинского района Новосибирска Олеге Бушмакине. Его обвиняли в получении взятки от директора одной из коммерческих компаний, которую проверяли следователи.
Второй фигурант этого дела получил три с половиной года колонии общего режима за дачу взятки.
«Бушмакину О.В. <...> окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 450 000 рублей <...> с лишением классного чина "старший советник юстиции", с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.
Бушмакин взят под стражу в зале суда. В местных СМИ уточняют, что речь о бывшем прокуроре Дзержинского района Новосибирска Олеге Бушмакине. Его обвиняли в получении взятки от директора одной из коммерческих компаний, которую проверяли следователи.
Второй фигурант этого дела получил три с половиной года колонии общего режима за дачу взятки.
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