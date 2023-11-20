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В Госдуме просят ФАС выяснить, почему резко подорожали презервативы
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме обеспокоились резким подорожанием презервативов.
С просьбой провести проверку и выяснить причины роста цен в ФАС обратился депутат ГД Султан Хамзаев.
Он просит ведомство «провести мониторинг изменения ценовой политики такой деликатной, но социально важной продукции, как презервативы за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке» (цитата по РИА Новости).
По словам депутата, средняя стандартная упаковка из трех презервативов в рознице стоит более 300 рублей. Он считает, что необходимо «проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы».
Кроме того, парламентарий обращает внимание на то, что большую часть полок в российских аптеках и магазинах занимают презервативы, которые производят в ЕС. Такая тенденция наблюдается, «несмотря на импортозамещение».
С просьбой провести проверку и выяснить причины роста цен в ФАС обратился депутат ГД Султан Хамзаев.
Он просит ведомство «провести мониторинг изменения ценовой политики такой деликатной, но социально важной продукции, как презервативы за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке» (цитата по РИА Новости).
По словам депутата, средняя стандартная упаковка из трех презервативов в рознице стоит более 300 рублей. Он считает, что необходимо «проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы».
Кроме того, парламентарий обращает внимание на то, что большую часть полок в российских аптеках и магазинах занимают презервативы, которые производят в ЕС. Такая тенденция наблюдается, «несмотря на импортозамещение».
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