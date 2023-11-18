Возрастное ограничение 18+
В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год
Фото: Вечерние ведомости
Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов в обе палаты белорусского парламента. Так, выборы в нижнюю палату – Палату представителей Национального собрания – пройдут 25 февраля 2024 года, а в верхнюю – в Совет Республики Национального собрания – 4 апреля.
Система выборов в верхнюю палату такова, что членов избирают на заседаниях депутатов местных советов. Часть назначается самим Лукашенко.
Напомним, что после последних крупных выборов в Беларуси – это были выборы президента – страну захлестнули протесты. В Минске участвовали сотни тысяч человек, а сами протесты широко освещали в СМИ других стран из-за неадекватно жестокого подавления и съемок работы белорусских силовиков.
Система выборов в верхнюю палату такова, что членов избирают на заседаниях депутатов местных советов. Часть назначается самим Лукашенко.
Напомним, что после последних крупных выборов в Беларуси – это были выборы президента – страну захлестнули протесты. В Минске участвовали сотни тысяч человек, а сами протесты широко освещали в СМИ других стран из-за неадекватно жестокого подавления и съемок работы белорусских силовиков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Белорусы хотят открыть консульство в Екатеринбурге
18 ноября 2023
18 ноября 2023
Количество рейсов из Екатеринбурга в Минск увеличили до трех
13 ноября 2023
13 ноября 2023