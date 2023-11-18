В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов в обе палаты белорусского парламента. Так, выборы в нижнюю палату – Палату представителей Национального собрания – пройдут 25 февраля 2024 года, а в верхнюю – в Совет Республики Национального собрания – 4 апреля.Система выборов в верхнюю палату такова, что членов избирают на заседаниях депутатов местных советов. Часть назначается самим Лукашенко.Напомним, что после последних крупных выборов в Беларуси – это были выборы президента – страну захлестнули протесты. В Минске участвовали сотни тысяч человек, а сами протесты широко освещали в СМИ других стран из-за неадекватно жестокого подавления и съемок работы белорусских силовиков.