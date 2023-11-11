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Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
Фото: Вечерние ведомости
Годовая инфляция в октябре ускорилась почти во всех регионах России. Об этом сообщает Центробанк.
Основной вклад в ускорении роста инфляции внесли мясопродукты и легковые автомобили.
«Рост цен на услуги также ускорился в большинстве регионов, в первую очередь за счет удорожания авиаперелетов и аренды жилья», – сообщили в ЦБ РФ.
Основной вклад в ускорении роста инфляции внесли мясопродукты и легковые автомобили.
«Рост цен на услуги также ускорился в большинстве регионов, в первую очередь за счет удорожания авиаперелетов и аренды жилья», – сообщили в ЦБ РФ.
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