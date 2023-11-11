Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Годовая инфляция в октябре ускорилась почти во всех регионах России. Об этом сообщает Центробанк.Основной вклад в ускорении роста инфляции внесли мясопродукты и легковые автомобили.«Рост цен на услуги также ускорился в большинстве регионов, в первую очередь за счет удорожания авиаперелетов и аренды жилья», – сообщили в ЦБ РФ.