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26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
Фото: Вечерние ведомости
В Социальном фонде сообщили, что 75 процентов российских пенсионеров получают пенсии через банки, при этом большая часть их них – на банковские карточки.
«Доставку пенсий российским пенсионерам осуществляют банки (75% получателей) и отделения Почты России (25% получателей)», – цитирует РИА Новости сообщение Соцфонда.
При этом на карточки получают пенсии 26 миллионов человек, то есть около половины всех пенсионеров России. А те, кто пользуются почтой, в основном получают пенсию доставкой на дом.
«Доставку пенсий российским пенсионерам осуществляют банки (75% получателей) и отделения Почты России (25% получателей)», – цитирует РИА Новости сообщение Соцфонда.
При этом на карточки получают пенсии 26 миллионов человек, то есть около половины всех пенсионеров России. А те, кто пользуются почтой, в основном получают пенсию доставкой на дом.
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