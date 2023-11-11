26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Социальном фонде сообщили, что 75 процентов российских пенсионеров получают пенсии через банки, при этом большая часть их них – на банковские карточки.«Доставку пенсий российским пенсионерам осуществляют банки (75% получателей) и отделения Почты России (25% получателей)», – цитирует РИА Новости сообщение Соцфонда.При этом на карточки получают пенсии 26 миллионов человек, то есть около половины всех пенсионеров России. А те, кто пользуются почтой, в основном получают пенсию доставкой на дом.