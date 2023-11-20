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Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
Скрин видеообращения к Александру Бастрыкину
Жители Нижнего Новгорода обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию с троллейбусными линиями в городе. В обращении указывается, что местный СК уже несколько раз возбуждал уголовные дела в связи с действиями местных чиновников в отношении троллейбусной инфраструктуры, однако в обращении указывается, что местная прокуратура отменяла возбуждение этих дел.
В обращении указано, что, по мнению жителей Нижнего Новгорода, только Следственный Комитет может спасти город от беззакония и разрушения.
«Александр Иванович, в связи с изложенным, обращаемся к Вам за помощью в сохранении и восстановлении троллейбусного движения в Нижнем Новгороде.
В связи с противодействием прокуратуры на региональном уровне, мы просим забрать все материалы из Нижегородского Следственного Управления в Центральный Аппарат и уже в Центральном Аппарате СК России возбудить уголовное дело для расследования преступлений по закрытию и разрушению троллейбусных линий, а также для предотвращения дальнейшего разрушения троллейбусной инфраструктуры в Нижнем Новгороде», – просят жители главу СК.
Жители считают, что троллейбусное движение может быть полностью уничтожено в Нижнем Новгороде. По мнению горожан, автобусы не могут заменить троллейбусное движение. А электробусы должны заменить автобусы, а не троллейбусы.
Ранее Информационный центр СК сообщал, что Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о ликвидации троллейбусного движения в Астрахани.
В обращении указано, что, по мнению жителей Нижнего Новгорода, только Следственный Комитет может спасти город от беззакония и разрушения.
«Александр Иванович, в связи с изложенным, обращаемся к Вам за помощью в сохранении и восстановлении троллейбусного движения в Нижнем Новгороде.
В связи с противодействием прокуратуры на региональном уровне, мы просим забрать все материалы из Нижегородского Следственного Управления в Центральный Аппарат и уже в Центральном Аппарате СК России возбудить уголовное дело для расследования преступлений по закрытию и разрушению троллейбусных линий, а также для предотвращения дальнейшего разрушения троллейбусной инфраструктуры в Нижнем Новгороде», – просят жители главу СК.
Жители считают, что троллейбусное движение может быть полностью уничтожено в Нижнем Новгороде. По мнению горожан, автобусы не могут заменить троллейбусное движение. А электробусы должны заменить автобусы, а не троллейбусы.
Ранее Информационный центр СК сообщал, что Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о ликвидации троллейбусного движения в Астрахани.
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