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Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах
Фото: Вечерние ведомости
Чтобы гаджеты не перестали работать на холоде, в Роскачестве советуют следовать нескольким правилам пользования телефонами и планшетами в морозную погоду.
В первую очередь на морозе стоит согревать телефон, чтобы он не промерз и у него не случилось отключение из-за холода (это происходит из-за быстрой разрядки батареи). Наверняка с таким сталкивались многие наши читатели – когда на морозе телефон резко разряжается, и бывает, что и до нуля.
От переохлаждения смартфонов могут помочь термочехлы.
«Для защиты тепла подойдут самые разные чехлы — тканевые, вязаные, замшевые или синтетические. Подобно пуховику, они помогут устройству не потерять тепло, образуя вокруг «подушку» из нагретого воздуха», – рассказали в Роскачестве.
В первую очередь на морозе стоит согревать телефон, чтобы он не промерз и у него не случилось отключение из-за холода (это происходит из-за быстрой разрядки батареи). Наверняка с таким сталкивались многие наши читатели – когда на морозе телефон резко разряжается, и бывает, что и до нуля.
От переохлаждения смартфонов могут помочь термочехлы.
«Для защиты тепла подойдут самые разные чехлы — тканевые, вязаные, замшевые или синтетические. Подобно пуховику, они помогут устройству не потерять тепло, образуя вокруг «подушку» из нагретого воздуха», – рассказали в Роскачестве.
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