Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Чтобы гаджеты не перестали работать на холоде, в Роскачестве советуют следовать нескольким правилам пользования телефонами и планшетами в морозную погоду.В первую очередь на морозе стоит согревать телефон, чтобы он не промерз и у него не случилось отключение из-за холода (это происходит из-за быстрой разрядки батареи). Наверняка с таким сталкивались многие наши читатели – когда на морозе телефон резко разряжается, и бывает, что и до нуля.От переохлаждения смартфонов могут помочь термочехлы.«Для защиты тепла подойдут самые разные чехлы — тканевые, вязаные, замшевые или синтетические. Подобно пуховику, они помогут устройству не потерять тепло, образуя вокруг «подушку» из нагретого воздуха», – рассказали в Роскачестве.