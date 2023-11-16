Силовики пришли сразу в три пермских министерства

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сразу в трех министерствах Пермского края силовики проводят оперативные мероприятия. Об этом пишут как местные СМИ, так и федеральные государственные – например, ТАСС сообщил о том, что информацию о работе силовиков в министерствах подтверждили агентству в правительстве региона.Так, силовики вошли в Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества. Статус ли это обысков или статус осмотра помещений и выемки документов, пока неясно.При этом сообщается, что причиной обысков (или выемки) стали махинации с размещением реабилитационного центра для инвалидов. По данным ТАСС, оперативные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по Пермскому краю.