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Силовики пришли сразу в три пермских министерства
Фото: Вечерние ведомости
Сразу в трех министерствах Пермского края силовики проводят оперативные мероприятия. Об этом пишут как местные СМИ, так и федеральные государственные – например, ТАСС сообщил о том, что информацию о работе силовиков в министерствах подтверждили агентству в правительстве региона.
Так, силовики вошли в Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества. Статус ли это обысков или статус осмотра помещений и выемки документов, пока неясно.
При этом сообщается, что причиной обысков (или выемки) стали махинации с размещением реабилитационного центра для инвалидов. По данным ТАСС, оперативные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по Пермскому краю.
Так, силовики вошли в Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества. Статус ли это обысков или статус осмотра помещений и выемки документов, пока неясно.
При этом сообщается, что причиной обысков (или выемки) стали махинации с размещением реабилитационного центра для инвалидов. По данным ТАСС, оперативные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по Пермскому краю.
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