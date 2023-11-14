В Минприроды РФ сообщили о задержании своего чиновника

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев задержан в связи с «оперативными мероприятиями». Об этом сообщили в самом ведомстве.В коротком сообщении Минприроды также указано, что задержание связано с предыдущим местом работы Яковлева в национальном парке «Таганай», который находится в Челябинской области.Сам Яковлев при назначении из «Таганая» в федеральное министерство заявлял, что сам предложил себя на должность«Это моя индивидуальная инициатива. Я был очень рад такому назначению. Нам поступило предложение от министра делегировать в федеральную структуру своего человека. Я вызвался. Сейчас пока непонятно, как буду выстраивать управление, раньше такого опыта на федеральном уровне не было. Долго, возможно, придется вникать в эту работу», – цитировали 74.RU Алексея Яковлева в 2021 году.Пока российские государственные СМИ ссылаются только на сообщения самого Минприроды, информации из источников не приводится, а сам Яковлев не подтверждал, как и не отрицал, своего задержания, комментариев пока не давал.