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Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
Фото архивное, Вечерние ведомости
Реконструкцию двух аэропортов – в Махачкале и Олекминске могут провести уже в 2024 году. Российское правительство выделит Минтрансу один миллиард на эти цели.
«Это будет способствовать увеличению количества рейсов, и люди смогут путешествовать с комфортом», – цитирует премьера России Михаила Мишустина пресс-служба правительства.
Сообщается, что на выделенные средства могут построить в Махачкале (Дагестан) еще одну взлетно-посадочную полосу и модернизировать аэропорт в Олекминске (Якутия).
«Это будет способствовать увеличению количества рейсов, и люди смогут путешествовать с комфортом», – цитирует премьера России Михаила Мишустина пресс-служба правительства.
Сообщается, что на выделенные средства могут построить в Махачкале (Дагестан) еще одну взлетно-посадочную полосу и модернизировать аэропорт в Олекминске (Якутия).
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