Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Реконструкцию двух аэропортов – в Махачкале и Олекминске могут провести уже в 2024 году. Российское правительство выделит Минтрансу один миллиард на эти цели.«Это будет способствовать увеличению количества рейсов, и люди смогут путешествовать с комфортом», – цитирует премьера России Михаила Мишустина пресс-служба правительства.Сообщается, что на выделенные средства могут построить в Махачкале (Дагестан) еще одну взлетно-посадочную полосу и модернизировать аэропорт в Олекминске (Якутия).