Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

О введении режима повышенной готовности заявил глава Омской области Виталий Хоценко. Такое решение принято из-за снежной бури, в результате непогоды сначала около 300 населенных пунктов остались без электричества, однако в около 200 смогли вернуть свет.Пока без света остаются около 80 населенных пунктов, сообщил губернатор Омской области. Но свет не единственная проблема жителей Омской области – в некоторых районах есть проблемы и со связью.«Кроме того, в следствии отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. Поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки от жителей и в максимально короткие сроки подключать базовые станции, по мере восстановления электроснабжения, чтобы связь вернулась в дома омичей», – рассказал Хоценко.