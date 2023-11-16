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Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
О введении режима повышенной готовности заявил глава Омской области Виталий Хоценко. Такое решение принято из-за снежной бури, в результате непогоды сначала около 300 населенных пунктов остались без электричества, однако в около 200 смогли вернуть свет.
Пока без света остаются около 80 населенных пунктов, сообщил губернатор Омской области. Но свет не единственная проблема жителей Омской области – в некоторых районах есть проблемы и со связью.
«Кроме того, в следствии отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. Поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки от жителей и в максимально короткие сроки подключать базовые станции, по мере восстановления электроснабжения, чтобы связь вернулась в дома омичей», – рассказал Хоценко.
Пока без света остаются около 80 населенных пунктов, сообщил губернатор Омской области. Но свет не единственная проблема жителей Омской области – в некоторых районах есть проблемы и со связью.
«Кроме того, в следствии отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. Поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки от жителей и в максимально короткие сроки подключать базовые станции, по мере восстановления электроснабжения, чтобы связь вернулась в дома омичей», – рассказал Хоценко.
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