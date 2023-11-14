Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Тулеев умер в возрасте 79 лет, о его смерти сообщил действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.«Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — прокомментировал смерть своего предшественника Цивилёв.Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Ушёл в отставку после трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 и получили увечья 79 человек. После этого на протяжении нескольких месяцев был спикером парламента Кузбасса, затем занимал должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.