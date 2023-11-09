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Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяную езду на самокате и велосипеде

11.01 Понедельник, 13 ноября 2023
Новый законопроект о регулировании движения средств индивидуальной мобильности – самокатов, велосипедов и подобного, подразумевает штрафы за пьяную езду в размере до 30 тысяч рублей, до 5 тысяч рублей — за превышение скорости, до 3 тысяч — за езду вдвоем.

В целом правительство, как сообщает РИА Новости, дало положительный отзыв, но эксперты подчеркнули, что некоторые моменты законопроекта нужно доработать.

Так, например, вопросы возникают к тому, что аналогичные штрафы водителям автомобиля обходятся дешевле – за превышение скорости в проекте предусматривается штраф для электросамокатчика в размере 800 рублей, когда для водителей авто за подобное нарушение штраф 500 рублей.

Когда авторы законопроекта планируют исправить замечания, пока неизвестно. В самом законопроекте было указано, что изменения должны вступить в силу в марте 2024 года.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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