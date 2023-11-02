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Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Пропавший в пятницу на Чукотке самолет Ан-2 найден.
По предварительной информации, все живы, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
«Пропавший самолёт найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако, получили ранения различной степени тяжести», — написал губернатор.
По его словам, в момент, когда самолет был обнаружен, на борту находились второй пилот и пассажир. «Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа», — сообщил Кузнецов.
Пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром будет организован санитарный рейс, если позволят метеоусловия, добавил губернатор.
Ранее самолёт, вылетевший утром по маршруту Певек — прииск Полярный, не вышел на связь. По информации телеграм-канала «112» Ан-2 совершил аварийную посадку из-за сильной пурги.
По предварительной информации, все живы, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
«Пропавший самолёт найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако, получили ранения различной степени тяжести», — написал губернатор.
По его словам, в момент, когда самолет был обнаружен, на борту находились второй пилот и пассажир. «Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа», — сообщил Кузнецов.
Пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром будет организован санитарный рейс, если позволят метеоусловия, добавил губернатор.
Ранее самолёт, вылетевший утром по маршруту Певек — прииск Полярный, не вышел на связь. По информации телеграм-канала «112» Ан-2 совершил аварийную посадку из-за сильной пурги.
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