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В Совете Федерации просят заблокировать более 50 VPN-сервисов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Совете Федерации просят «проверить и заблокировать» более 50 VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным в России соцсетям.
Соответствующее обращение в Роскомнадзор направил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.
По словам сенатора, эти сервисы «продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ».
«Прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам», — говорится в обращении (цитата по ТАСС).
Соответствующее обращение в Роскомнадзор направил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.
По словам сенатора, эти сервисы «продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ».
«Прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам», — говорится в обращении (цитата по ТАСС).
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