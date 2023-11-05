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В МВД Абхазии не подтверждают информацию о проникновении диверсантов
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В МВД Абхазии заявили, что информация о проникновении в регион диверсантов на данный момент не подтверждается.
В среду министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовики ищут вооруженных людей в Гулрыпшском районе, пишет Sputnik Абхазия.
В районе села Азанта местные охотники заметили семерых вооруженных людей. По словам главы МВД, они были вооружены «иностранным оружием», предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках и хорошо экипированы. Также, по данным ведомства, у группы людей был коптер, который летал над местностью.
Все подступы к Сухуму были перекрыты.
В среду министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовики ищут вооруженных людей в Гулрыпшском районе, пишет Sputnik Абхазия.
В районе села Азанта местные охотники заметили семерых вооруженных людей. По словам главы МВД, они были вооружены «иностранным оружием», предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках и хорошо экипированы. Также, по данным ведомства, у группы людей был коптер, который летал над местностью.
Все подступы к Сухуму были перекрыты.
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