Возрастное ограничение 18+

США нанесли авиаудар по складу оружия в Сирии «в порядке самообороны»

11.14 Четверг, 9 ноября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Два американских истребителя атаковали склад с оружием на востоке Сирии.

Удар по складу проиранских группировок нанесен «в порядке самообороны в ответ на серию нападений», пишет CNN со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина. В США считают, что на объекте в Сирии хранилось оружие, которые было использовано «во многих авиаударах» по американским объектам.

По словам Остина, США намерены принять дальнейшие меры для защиты американских сил в регионе, при этом он заявил, что США «против любой эскалации».

Американские военные утверждают, что жертв среди гражданского населения нет. СМИ со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишут, что при ударе погибли девять человек.

Ранее в СМИ появилась информация об атаке на американскую базу в Сирии, а также об ударе беспилотников по авиабазе США в Ираке.

Арабский телеканал Al Mayadeen сообщает, что американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар была обстреляна несколько раз «не менее 15 ракетами» за минувшую ночь.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
06 ноября 2023
В столице Урала отменили статью иностранцу, жестоко избившему жену
01 ноября 2023
ЛСР и «Синара-Девелопмент» будут судиться из-за 85 миллионов за объекты Универсиады
31 октября 2023
В Екатеринбурге на Уралмаше из-за коммунальной аварии вновь топит дворы
01 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:00 В Екатеринбурге завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых
13:36 В центре уральской столицы хотят возвести две стометровые башни
12:53 Свердловская область попала в топ-3 по использованию мобильного интернета для звонков
12:37 Мальчику из ЗАТО Лесной выплатят компенсацию за нападение бездомной собаки
11:52 В Екатеринбургском метрополитене хотят внедрить оплату по биометрии
11:32 Пожар на Альпинистов в Екатеринбурге тушили 19 человек
11:02 Глава СК потребовал доклад по факту травмирования мальчика в свердловском санатории
10:40 В Первоуральске подожгли заброшенный Дом культуры «Горняк»
10:15 Смена фамилия не помогла должнику по алиментам скрыться от судебных приставов
10:04 Екатеринбургская прокуратура обязала «Водоканал» отремонтировать трубу на Уралмаше
09:32 За четыре дня свердловские госавтоинспекторы зарегистрировали почти шесть тысяч нарушений
20:48 Последователя братьев Монгольфье наказали за полёт над заводом в Каменске-Уральском
20:22 Стук копии старинного молота услышат екатеринбуржцы
19:47 Транспортные полицейские Нижнего Тагила случайно задержали разыскиаемого преступника
19:34 Жителям Каменска-Уральского обещают три ледовых городка на Новый год
18:49 На трамвайной остановке в Екатеринбурге умерла женщина
18:23 Уехавший в Грузию уральский активист странным образом оказался в российской тюрьме
17:28 Синоптики предупреждают о гололедице в отдельных районах Свердловской области
16:57 В Екатеринбурге за месяц на 10% упал спрос на вторичное жилье
16:30 В Первоуральске Volkswagen протаранил витрину магазина
16:03 В Каменске-Уральском будут судить мужчину за расправу над кошкой
15:33 Ученики екатеринбургской школы №22 на Уралмаше переодеваются на улице
15:05 Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании ребенка в свердловском санатории
14:39 В Екатеринбурге большинство покупателей новостроек берут ипотеку на 30 лет
14:04 В столице Урала задержали подозреваемого в половом контакте с 13-летней девочкой
Все новости
12:24 В США профсоюз киноактеров объявил о завершении забастовки после сделки со студиями
11:29 В МВД Абхазии не подтверждают информацию о проникновении диверсантов
11:14 США нанесли авиаудар по складу оружия в Сирии «в порядке самообороны»
18:20 Матвиенко считает, что нужно сменить «совковое» название Роспотребнадзора
17:43 Мамам, досрочно вышедшим из декрета, сохранят ежемесячные выплаты
17:26 В Люберцах вооруженный мачете мужчина напал на прохожих
16:53 В Тюменской области уволили учителя, которая пнула третьеклассника
16:15 Следствие просит арестовать замминистра внутренних дел Дагестана
15:45 В Пермском крае зафиксированы случаи гонконгского гриппа
14:45 В Челябинской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
13:15 Дефицит кадров в сельском хозяйстве в РФ составил 200 тысяч человек из-за низких зарплат
12:37 Общий объем кредитов населения и бизнеса в РФ впервые превысил 100 трлн рублей
12:02 РАНХиГС начал подготовку специалистов, которые будут выявлять экстремизм в интернете
10:51 В Орле по требованию прокуратуры остановили снос дуба, посаженного в честь отмены крепостного права
18:38 В еще одном регионе РФ обнаружили гонконгский грипп
16:44 В Томской области судья получил условный срок по делу о крупной взятке
16:02 Опрос: 18% россиян тратят больше половины ежемесячного дохода на выплаты по кредитам
15:26 В Перми чиновники подтвердили крен у 16-этажного долгостроя, жители опасаются обрушения
14:17 В Иркутске директор детдома, скрывавшая насилие над детьми, получила 4 года колонии
13:34 Задержан заместитель министра внутренних дел Дагестана
12:51 В МТС заявили, что отменят плату за раздачу трафика со смартфонов
11:40 МИД: Россия окончательно вышла из ДОВСЕ
11:20 Спикер Совета Федерации предложила принять в России закон о всеобщем счастье
10:50 В ГД предложили платить женщинам, отказавшимся от аборта, и забирать у них детей
18:22 В Барнауле лося, которому понравилось гулять у аэропорта, перевезли в безопасное место
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK