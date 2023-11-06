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США нанесли авиаудар по складу оружия в Сирии «в порядке самообороны»
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Два американских истребителя атаковали склад с оружием на востоке Сирии.
Удар по складу проиранских группировок нанесен «в порядке самообороны в ответ на серию нападений», пишет CNN со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина. В США считают, что на объекте в Сирии хранилось оружие, которые было использовано «во многих авиаударах» по американским объектам.
По словам Остина, США намерены принять дальнейшие меры для защиты американских сил в регионе, при этом он заявил, что США «против любой эскалации».
Американские военные утверждают, что жертв среди гражданского населения нет. СМИ со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишут, что при ударе погибли девять человек.
Ранее в СМИ появилась информация об атаке на американскую базу в Сирии, а также об ударе беспилотников по авиабазе США в Ираке.
Арабский телеканал Al Mayadeen сообщает, что американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар была обстреляна несколько раз «не менее 15 ракетами» за минувшую ночь.
Удар по складу проиранских группировок нанесен «в порядке самообороны в ответ на серию нападений», пишет CNN со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина. В США считают, что на объекте в Сирии хранилось оружие, которые было использовано «во многих авиаударах» по американским объектам.
По словам Остина, США намерены принять дальнейшие меры для защиты американских сил в регионе, при этом он заявил, что США «против любой эскалации».
Американские военные утверждают, что жертв среди гражданского населения нет. СМИ со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишут, что при ударе погибли девять человек.
Ранее в СМИ появилась информация об атаке на американскую базу в Сирии, а также об ударе беспилотников по авиабазе США в Ираке.
Арабский телеканал Al Mayadeen сообщает, что американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар была обстреляна несколько раз «не менее 15 ракетами» за минувшую ночь.
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