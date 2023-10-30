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Мамам, досрочно вышедшим из декрета, сохранят ежемесячные выплаты
Кабинет министров РФ предложил сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком для родителей, которые вышли на работу в режиме полного дня. Об этом сообщает сайт Дума ТВ.
Для сохранения «детских» выплат предлагается внести поправки в федеральные законы и Трудовой кодекс РФ. Пакет законопроектов уже прошел в Госдуме первое чтение. В частности, изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Инициатива разработана для поддержки работающих родителей с детьми в возрасте до полутора лет и стимулирования их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.
На данный момент право на пособие по уходу за ребенком сохраняется, если родитель, который находится в декрете, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому. При этом законодательно продолжительность неполного рабочего дня не урегулирована.
Поправки предполагают, что выплата пособия сохранится при смене работы в период предоставленного отпуска по уходу за ребенком, независимо от того, трудится ли родитель на условиях неполного рабочего дня или нет.
«Сохранение пособия по уходу за ребенком в случае раннего выхода из декрета позволит дополнительно поддержать молодые семьи», – передает слова председателя Госдумы Вячеслава Володина «Дума ТВ».
Законопроекты подготовлены по поручению Владимира Путина. По словам Вячеслава Володина, соответствующее решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, а главное – молодых мам.
«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном, это связано с тем, что семье не хватает средств, – сказал Вячеслав Володин. – По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые Госдумой поправки позволят сохранить выплаты».
Необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024 – 2026 годы. Его Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября.
По данным председателя парламента, средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей.
В министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в 2022 году 1699152 человека получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 142465 человек (8,4 %) из них работали на условиях неполного рабочего дня.
Для сохранения «детских» выплат предлагается внести поправки в федеральные законы и Трудовой кодекс РФ. Пакет законопроектов уже прошел в Госдуме первое чтение. В частности, изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Инициатива разработана для поддержки работающих родителей с детьми в возрасте до полутора лет и стимулирования их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.
На данный момент право на пособие по уходу за ребенком сохраняется, если родитель, который находится в декрете, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому. При этом законодательно продолжительность неполного рабочего дня не урегулирована.
Поправки предполагают, что выплата пособия сохранится при смене работы в период предоставленного отпуска по уходу за ребенком, независимо от того, трудится ли родитель на условиях неполного рабочего дня или нет.
«Сохранение пособия по уходу за ребенком в случае раннего выхода из декрета позволит дополнительно поддержать молодые семьи», – передает слова председателя Госдумы Вячеслава Володина «Дума ТВ».
Законопроекты подготовлены по поручению Владимира Путина. По словам Вячеслава Володина, соответствующее решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, а главное – молодых мам.
«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном, это связано с тем, что семье не хватает средств, – сказал Вячеслав Володин. – По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые Госдумой поправки позволят сохранить выплаты».
Необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024 – 2026 годы. Его Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября.
По данным председателя парламента, средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей.
В министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в 2022 году 1699152 человека получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 142465 человек (8,4 %) из них работали на условиях неполного рабочего дня.
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