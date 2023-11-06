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В Перми чиновники подтвердили крен у 16-этажного долгостроя, жители опасаются обрушения
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Жители микрорайона в Перми пожаловались, что 16-этажный проблемный долгострой на улице КИМ накренился.
Люди опасаются, что здание может обрушиться. При этом ранее возле дома уже случались оползни в сторону русла реки, а три года назад здесь проводили работы по укреплению грунта, пишут в СМИ.
В региональном Минстрое признали «незначительный крен» и «развитие процессов деформации». «Проектировщиком сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации. Крен незначительный», — утверждают в министерстве (цитата по РИА Новости).
В ведомстве заявили, что «риск обрушения здания отсутствует».
По информации в местных изданиях, квартиры в новостройке начали продавать еще в 2007 году. При этом сдать дом планировалось в 2017 году. Сроки переносились, и в 2019 год здание попало в реестр проблемных долгостроев.
В прошлом году дольщикам пообещали выплатить компенсации. Между тем, люди до сих пор не начали получать эти выплаты. «Вопрос о компенсациях должен рассмотреть наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий, процедура состоится до конца 2023 года», обещают чиновники.
После всех выплат земельный участок и долгострой намерены передать федеральному фонду для реализации на торгах.
Люди опасаются, что здание может обрушиться. При этом ранее возле дома уже случались оползни в сторону русла реки, а три года назад здесь проводили работы по укреплению грунта, пишут в СМИ.
В региональном Минстрое признали «незначительный крен» и «развитие процессов деформации». «Проектировщиком сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации. Крен незначительный», — утверждают в министерстве (цитата по РИА Новости).
В ведомстве заявили, что «риск обрушения здания отсутствует».
По информации в местных изданиях, квартиры в новостройке начали продавать еще в 2007 году. При этом сдать дом планировалось в 2017 году. Сроки переносились, и в 2019 год здание попало в реестр проблемных долгостроев.
В прошлом году дольщикам пообещали выплатить компенсации. Между тем, люди до сих пор не начали получать эти выплаты. «Вопрос о компенсациях должен рассмотреть наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий, процедура состоится до конца 2023 года», обещают чиновники.
После всех выплат земельный участок и долгострой намерены передать федеральному фонду для реализации на торгах.
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