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СМИ: в Ульяновске трое полицейских арестованы по делу о пытках
Фото: Вечерние Ведомости
В Ульяновске трое полицейских арестованы по делу о пытках.
По данным «Коммерсанта», одному оперативнику предъявлено обвинение в соучастии в пытках (ч. 4 ст. 286 УК), остальным, помимо этого, вменяют групповое превышение полномочий с применением насилия (п. «а» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Всех троих арестовал Ульяновский районный суд, пишет издание. При этом пока неизвестно, в чем именно обвиняют фигурантов. В ГУ МВД и СК эту информацию пока не комментировали.
По данным в СМИ, один из оперативников был закреплен за школой и занимался воспитательной работой с детьми.
По данным «Коммерсанта», одному оперативнику предъявлено обвинение в соучастии в пытках (ч. 4 ст. 286 УК), остальным, помимо этого, вменяют групповое превышение полномочий с применением насилия (п. «а» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Всех троих арестовал Ульяновский районный суд, пишет издание. При этом пока неизвестно, в чем именно обвиняют фигурантов. В ГУ МВД и СК эту информацию пока не комментировали.
По данным в СМИ, один из оперативников был закреплен за школой и занимался воспитательной работой с детьми.
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