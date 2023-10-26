СМИ: в Ульяновске трое полицейских арестованы по делу о пытках

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ульяновске трое полицейских арестованы по делу о пытках.По данным «Коммерсанта», одному оперативнику предъявлено обвинение в соучастии в пытках (ч. 4 ст. 286 УК), остальным, помимо этого, вменяют групповое превышение полномочий с применением насилия (п. «а» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).Всех троих арестовал Ульяновский районный суд, пишет издание. При этом пока неизвестно, в чем именно обвиняют фигурантов. В ГУ МВД и СК эту информацию пока не комментировали.По данным в СМИ, один из оперативников был закреплен за школой и занимался воспитательной работой с детьми.