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Власти Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Турции приняли закон, который ужесточает правила сдачи жилья туристам.
Теперь собственникам необходимо получить специальное разрешение от министерства культуры и туризма. Речь о жилье, которое планируется сдавать на срок менее 100 дней.
Документ публикует правительственное издание Resmi Gazete.
Собственникам, которые не будут соблюдать новые правила, грозят крупные штрафы — 100 тыс. турецких лир (около 328 тысяч рублей по текущему курсу) и выше в случае повторного нарушения.
Напомним, ранее власти Турции обращали внимание на проблему «теневого туризма» и нелегальных гостиниц, которые создают в том числе иностранцы, сдающие в наем скупленные квартиры.
Теперь собственникам необходимо получить специальное разрешение от министерства культуры и туризма. Речь о жилье, которое планируется сдавать на срок менее 100 дней.
Документ публикует правительственное издание Resmi Gazete.
Собственникам, которые не будут соблюдать новые правила, грозят крупные штрафы — 100 тыс. турецких лир (около 328 тысяч рублей по текущему курсу) и выше в случае повторного нарушения.
Напомним, ранее власти Турции обращали внимание на проблему «теневого туризма» и нелегальных гостиниц, которые создают в том числе иностранцы, сдающие в наем скупленные квартиры.
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