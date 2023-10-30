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В России втрое выросло количество ДТП с участием электросамокатов
Фото: Вечерние Ведомости
Количество ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросло втрое.
За девять месяцев этого года произошло более 2,6 тыс. ДТП с их участием, это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД.
Большая часть ДТП произошла с участием кикшеринговых устройств.
В результате ДТП с участием СИМ погиб 31 человек (+63,2% в сравнении с прошлым годом). Пострадали 2,72 тыс. человек (+213%), в том числе 919 детей до 16 лет. Среди всех пострадавших в таких ДТП — 42% составляют молодые люди в возрасте до 20 лет.
Четверть ДТП (26%) произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.
Где больше всего аварий с участием СИМ:
- Москва (665, +235%);
- Тюменская область (184, +308%);
- Санкт-Петербург (172, +48%).
За девять месяцев этого года произошло более 2,6 тыс. ДТП с их участием, это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД.
Большая часть ДТП произошла с участием кикшеринговых устройств.
В результате ДТП с участием СИМ погиб 31 человек (+63,2% в сравнении с прошлым годом). Пострадали 2,72 тыс. человек (+213%), в том числе 919 детей до 16 лет. Среди всех пострадавших в таких ДТП — 42% составляют молодые люди в возрасте до 20 лет.
Четверть ДТП (26%) произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.
Где больше всего аварий с участием СИМ:
- Москва (665, +235%);
- Тюменская область (184, +308%);
- Санкт-Петербург (172, +48%).
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