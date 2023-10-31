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В МЧС предупредили о «серых» турфирмах, которые везут людей к извергающемуся вулкану на Камчатке
Фото: МЧС по Камчатскому краю
На Камчатке извергается вулкан Ключевской. В региональном МЧС предупредили, что в любой момент возможны пепловые выбросы высотой до 12000 метров.
Ведомство предупредило жителей и туристов об опасности услуг, которые предлагают так называемые «серые» турфирмы. «В сети интернет стали появляться объявления, где так называемые "серые" турфирмы предлагают за деньги отвезти туристов к извергающемуся вулкану. Однако нет никакой гарантии, что они смогут обеспечить безопасность людей в этих походах», — сообщили в МЧС.
Спасатели настоятельно призвали жителей и гостей полуострова не приближаться к извергающемуся вулкану и не совершать на него восхождений.
«По Крестовскому желобу Ключевского вулкана сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом. В результате этого по рекам Крутенькая и Кергурич в Усть-Камчатском районе происходит сход грязекаменных потоков. Крайне опасными являются попытки пересечь вброд реки, которые от таяния ледников наполняются водой», — предупреждают спасатели.
1 ноября из вулкана Ключевского был зафиксирован третий за сутки пепловый выброс. В связи со сходом грязекаменных потоков некоторые участки автодорог были закрыты, движение ограничено.
Ведомство предупредило жителей и туристов об опасности услуг, которые предлагают так называемые «серые» турфирмы. «В сети интернет стали появляться объявления, где так называемые "серые" турфирмы предлагают за деньги отвезти туристов к извергающемуся вулкану. Однако нет никакой гарантии, что они смогут обеспечить безопасность людей в этих походах», — сообщили в МЧС.
Спасатели настоятельно призвали жителей и гостей полуострова не приближаться к извергающемуся вулкану и не совершать на него восхождений.
«По Крестовскому желобу Ключевского вулкана сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом. В результате этого по рекам Крутенькая и Кергурич в Усть-Камчатском районе происходит сход грязекаменных потоков. Крайне опасными являются попытки пересечь вброд реки, которые от таяния ледников наполняются водой», — предупреждают спасатели.
1 ноября из вулкана Ключевского был зафиксирован третий за сутки пепловый выброс. В связи со сходом грязекаменных потоков некоторые участки автодорог были закрыты, движение ограничено.
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